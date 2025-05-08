Экс-замминистра обороны Павла Попова госпитализировали из СИЗО

Бывшего замглавы Минобороны Павла Попова, обвиняемого в хищениях, доставили из СИЗО «Лефортово» в московскую больницу. Причиной стало серьезное обострение одного из хронических заболеваний, рассказал его адвокат Денис Сагач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Павла Попова госпитализировали в воскресенье, 4 мая. Врачи рассматривают вопрос о проведении операции, решение будет известно после праздников. Адвокат отметил, что следствие представляло суду справки об отсутствии у фигуранта серьезных проблем со здоровьем.

«В суде я каждый раз говорил, что у него много хронических заболеваний, предоставлял справки и что если он будет находиться под стражей, это закончится обострением и госпитализацией. Так и случилось»,— сказал «РИА Новости» господин Сагач.

Павел Попов занимал пост замминистра обороны с 7 ноября 2013 года по 17 июня 2024-го. Его арестовали в августе прошлого года. По версии следствия, в 2021–2024 годах господин Попов за счет военно-патриотического парка «Патриот» проводил строительные и ремонтные работы на своем загородном участке в Подмосковье, а также поставлял туда «различные материальные ценности».

Подробности — в материале «Ъ» «Генерал предпочел тюрьму журналистам».