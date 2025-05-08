СКГА в 2025 году увеличит набор студентов из Индии на 25%

Северо-Кавказская государственная академия (СКГА) в Карачаево-Черкесской Республике планирует зачислить 150 студентов из Индии в 2025 году, что на 30 человек больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора СКГА Руслана Кочкарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

«К нам активно приезжают студенты из Индии, уже стоит очередь, и у нас большой конкурс, в прошлом году было 2 человека на место. На сегодняшний день у нас 592 студента из Республики Индия. Это студенты, которые обучаются на специальности "лечебное дело"»,— заявил Руслан Кочкаров.

По словам ректора, в настоящее время в академии получают образование около 600 граждан Индии.

Николай Аксенов