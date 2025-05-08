В Ярославле ночью загорелось «Здание паровой мельницы»

В Ярославле в ночь на 8 мая загорелся объект культурного наследия «Здание паровой мельницы» 19 века на Златоустинской, 12. В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что к тушению расселенного дома привлечены 54 человека и 17 единиц техники.

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Сообщение о пожаре в МЧС поступило 7 мая в 23:35. На место пожара были высланы необходимые силы и средства. К настоящему моменту окончательной информации о произошедшем нет.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что здание является аварийным. Годом ранее суд обязал региональную службу охраны объектов культурного наследия провести историко-культурную экспертизу «Здания паровой мельницы» для определения ее ценности.

Алла Чижова