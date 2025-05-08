В Ростовской области ночью два человека погибли в столкновении на трассе

На трассе «Азов-Ейск» в Ростовской области этой ночью столкнулись LADA Granta и ВАЗ-2115. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По предварительной информации правоохранителей, водитель Granta 2001 года рождения выехал на встречную полосу на запрещенном для этого участке дороги. В результате происшествия водитель ВАЗа 1985 года рождения и пассажир Granta 2001 года рождения скончались.

Константин Соловьев