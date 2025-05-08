Три человека погибли на пожаре в Самарской области

Вчера вечером, в 20:08 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в посёлке Старый Аманак на ул. Чапаева, д. 7 в Похвистневском районе, проинформировали в ГУ МЧС по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В 22:10 (MSK+1) пожар был ликвидирован на площади 60 кв. м. В результате пожара погибли две женщины и мужчина, личные данные погибших устанавливаются.

Для тушения пожара привлекались 37 специалистов и 15 единиц техники. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.

Алексей Алексеев