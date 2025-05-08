Спасатели МЧС водрузили Знамя Победы на вершине Эльбруса

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда водрузили Знамя Победы на высшей точке Европы — горе Эльбрус (5642 м), приурочив восхождение к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по КЧР Фото: МЧС РФ по КЧР

«Эльбрус является символом несгибаемой воли к победе, а восхождение на него — память и уважение павшим и живым героям Великой Отечественной войны»,— подчеркнули в МЧС.

Восхождение стало особенно сложным из-за сурового климата — спасателям мешали сильный ветер, низкая температура и разреженный воздух при движении по крутому склону.

В ведомстве отметили, что акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Николай Аксенов