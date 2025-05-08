Politico: Нидерланды готовятся к военному столкновению с Россией

Голландское военное разведывательное агентство MIVD в своем ежегодном отчете заявило об углублении геополитических, экономических и военных связей между Россией и Китаем. По мнению спецслужбы, это несет риски для Европы. Директор MIVD Питер Ризник выразил опасения из-за продолжающегося наращивания военной мощи России.

Отчет MIVD был опубликован в конце апреля. Как утверждает голландская спецслужба, Россия «активизирует гибридные атаки против Нидерландов и их европейских союзников, чтобы повлиять на их общество». «У нас есть информация о вмешательстве России в различные выборы, и не только посредством дезинформации... В основном это касается стран, которые раньше находились под влиянием России»,— заявил господин Ризник (цитата по Politico).

По мнению директора MIVD, как только — или если — будет достигнуто мирное соглашение с Украиной, Россия сможет быть готова к новому военному конфликту в течение года. «Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы (к военному столкновению.— "Ъ"), если это произойдет»,— отметил Питер Ризник.

В последние месяцы страны Европы активно обсуждают увеличение расходов на оборону. В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен огласила план из пяти пунктов по перевооружению континента, предложив мобилизовать на эти цели до €800 млрд в ближайшие годы.

Об укреплении оборонительного потенциала Европы — в материале «Ъ» «Европейская оборона».