Автобус с туристами из РФ перевернулся на Кубе

Автобус с туристами из России перевернулся во вторник, 6 мая, в кубинской провинции Матансас. В результате ДТП была госпитализирована женщина. Об этом сообщили на сайте посольства России на Кубе.

Авария произошла в районе города Хагуэй-Гранде. По данным посольства, автобус с девятью туристами внутри съехал на обочину и опрокинулся. Сообщается, что диппредставительство находится в контакте с местными властями, туроператором и страховой компанией. В случае необходимости россиянам будет оказано содействие по консульской линии.