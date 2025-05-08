Власти США планируют отменить ограничения на ИИ-чипы, введенные при Байдене

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить ограничения на поставки ИИ-чипов, введенные при его предшественнике Джо Байдене. Об этом сообщает агентство Bloomberg, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, речь идет о так называемом правиле диффузии. Как отмечает Bloomberg, пересмотр норм совпал с поездкой Дональда Трампа на Ближний Восток. Некоторые страны региона, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, ранее выражали недовольство рестрикциями на покупку ИИ-чипов у фирм США.

Правило диффузии было принято на последней неделе президентства господина Байдена. Оно разделяло страны, импортирующие американские чипы, на три категории. Россия, Иран, Китай были включены в третью категорию стран, на которые распространялись максимальные запреты.

В агентстве сообщили, что отмена правила в том числе направлена на предотвращение доступа Китая к чипам через посредников, а также на привлечение большего числа стран к соблюдению американских стандартов безопасности для использования передовых технологий США.