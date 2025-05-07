Мэр Краснодара встретился с ветеранами на праздновании 80-летия Победы

Глава Краснодара Евгений Наумов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Великой Победы, которое состоялось в зале Творческого объединения «Премьера» в Карасунском округе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Во время праздника градоначальник адресовал ветеранам, военнослужащим и всем горожанам пожелания здоровья, стойкости духа, любви к близким и Отечеству, а также твердости перед трудностями.

«День Победы — это священный день. 80 лет назад фашизм не смог покорить нашу страну, и сейчас не сможет. Мы победили тогда, победим и сейчас — в этом нет сомнений»,— подчеркнул господин Наумов.

Почетными гостями мероприятия стали ветеран Великой Отечественной войны Василий Мысаков, бывшие узники фашистских концлагерей Михаил Михеев и Борис Крыжановский, а также труженица тыла Анастасия Филипенко.

В рамках празднования творческие коллективы и артисты представили концертную программу с популярными песнями военных лет. Кроме того, в холле разместили выставку детских рисунков о Великой Отечественной войне.

Анна Гречко