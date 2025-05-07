Сервисный сбой

Из-за временного сбоя в работе мобильного интернета москвичи вынуждено перешли на публичные сети. Общее число подключений 7 мая подскочило на 92%, следует из данные оператора Hot-WiFi. По подсчетам компании, в кофейнях показатель составил 238%, а в ресторанах и фитнес-клубах — почти 200%. Востребованность Wi-Fi выросла из-за ограничений мобильной связи в центре Москвы. Как уточнили в Кремле, они продлятся до 10 мая включительно, и призвали отнестись к этому с пониманием. Это связано с обеспечением безопасности на время празднования Дня Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О сложностях в работе приложений также рассказали службы такси, доставки еды и товаров, сервисы аренды самокатов и другого транспорта. Временно не работали некоторые банкоматы и терминалы оплаты. Были трудности с переводами в Системе быстрых платежей. “Ъ FM” спросил у бизнеса, как он будет работать в таких условиях.

Автор канала «Сысоев FM», маркетолог, ресторатор Александр Сысоев: «Я совладелец большого количества ресторанов, они все работают в абсолютно штатном режиме. Перебои с интернетом всегда могут быть. У большинства наших гостей есть либо наличные, либо они могут дойти до банкомата. Мы даже об этом не предупреждаем, потому что это технические вещи, которые могут случиться в любой день. Поэтому каких-то особых, дополнительных комментариев мы не даем. Кроме того, у нас много мест без бронирования, и мы только рады будем видеть как можно больше гостей». Основатель сети салонов красоты «Персона» и президент Ассоциации предпринимателей и профессионалов индустрии красоты Игорь Стоянов: «Сегодня испытали определенные сложности те салоны, которые находятся в пределах Садового кольца. Мы оставались без связи с 10 до 14 часов. Но касса работает, клиентам звонили с личных телефонов, вернулись к старым СМС-сообщениям. Процентов 20-30 гостей в первой половине дня не доехали до салона из-за пробок и перекрытий. Мы просто переносим эти записи. Кому очень нужно, приезжают на метро либо ищут пути объезда». Владелица и директор клиники «Современная стоматология» Валерия Дмитриева: «Мы сделали 8 и 9 мая выходными днями. Наше здание находится в центре. Дальше все у нас в обычном режиме, с 10-го числа начинаем работать. Сегодня в первой половине дня наблюдалось отключение, но как-то все обошлось, и мы не видели никаких особых проблем. Пациентам, которые давно у нас лечатся, мы разрешили провести оплату позже, отправим QR-коды, если в клинике не удалось рассчитаться».

Сервис «Яндекс Афиша» рекомендовал пользователям заранее сохранять или распечатывать билеты на мероприятия 8 и 9 мая. Во «Вкусвилле» “Ъ FM” сообщили, что уже уведомили покупателей о возможных сложностях: 9 мая в первой половине дня в некоторых районах Москвы экспресс-доставка и оплата картой курьеру будет временно недоступны. А вот таксистам обмениваться данными все же удается, в том числе с помощью устройств для компьютерной диагностики автомобиль, рассказал водитель, попросивший не указывать его имя: «Мы подключаем систему OBD в технический разъем автомобиля, и он передает скорость в реальном времени. Кроме того, в телефоне можно отключить ограничения подключения по Wi-Fi».

В ближайшие дни в городе будут действовать ограничения для автомобилистов. В частности, до 13.00 часов 9 мая нельзя будет припарковаться на Волгоградском проспекте и некоторых участках Садового кольца. До окончания праздничных мероприятий в местах массовых гуляний и парках будет невозможно приобрести прохладительные и алкогольные напитки в стеклянной таре. 7, 8 и 9 мая ФСО ограничила допуск посетителей в Московский Кремль и не исключила введение временных ограничений на территории Александровского сада.

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Екатерина Вихарева