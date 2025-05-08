Первым делом о залетах, авиация — потом

Вступили в силу приговоры двум группам злоумышленников, действовавшим в Краснодарском высшем военном авиаучилище летчиков (КВВАУЛ). Бывший начфин училища Алексей Имас приговорен к пяти годам колонии за растрату 60,9 млн руб. Оксана Мартынова, врач медчасти КВВАУЛ, осуждена на четыре года лишения свободы за получение денег от абитуриентов якобы за прохождение врачебно-летной комиссии. Врач утверждает, что в училище действовала гораздо более масштабная коррупционная схема, лидер которой старается уйти от наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда изменила приговор полковнику запаса Алексею Имасу, который с 2016 по 2018 год занимал должность начальника финансово-экономической службы — главного бухгалтера Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ). В феврале 2024 года Прикубанский райсуд Краснодара признал экс-начфина виновным в совершении особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре c половиной года в колонии общего режима. Первая инстанция освободила подсудимого от наказания из-за отбытия срока под арестом в ходе следствия.

Апелляция по представлению прокуратуры увеличила срок лишения свободы Алексея Имаса до пяти лет, экс-начфин КВВАУЛ взят под стражу.

Приговором установлено, что Алексей Имас вместе с тремя сообщницами, бухгалтерами Яной Веретновой, Анной Медведковой и Людмилой Медновой ежемесячно получал в банке завышенные суммы денежного довольствия для сотрудников и курсантов КВВАУЛ, а затем присваивал излишки средств. Сообщницы господина Имаса получили условные сроки.

Уголовное дело Алексея Имаса и трех бухгалтеров училища — не единственная скандальная история за последнее время, в которой фигурирует КВВАУЛ.

Недавно Южный окружной военный суд подтвердил обоснованность приговора Оксане Мартыновой, врачу-терапевту медицинской части авиаучилища, которая осуждена на четыре года колонии за серию мошенничеств.

Приговором Краснодарского гарнизонного военного суда установлено, что врач систематически получала деньги от абитуриентов якобы в виде взяток, обещая помочь с прохождением врачебно-летной комиссии (ВЛК). Этим же приговором военнослужащие Владислав Золотухин и Даниил Абузаров осуждены за посредничество в коррупционной схеме, а Павел Акафьев — за передачу незаконного вознаграждения. На самом деле, по данным обвинения, врач не имела возможности повлиять на решение комиссии и вводила абитуриентов в заблуждение.

Примечательно, что Оксана Мартынова, не признавшая себя виновной, утверждает, что в училище действительно существовала очень масштабная преступная схема по незаконному получению денежных средств от абитуриентов за содействие в прохождении ВЛК для сокрытия медицинских противопоказаний. Лидер группы, по словам госпожи Мартыновой, создает иллюзию ее причастности к коррупционной схеме, чтобы самому уйти от наказания. Как следует из приговора, в деле действительно есть еще один фигурант, заключивший досудебное соглашение.

Следствие выявило, что этот сотрудник училища хранил на банковском счете 7 млн руб., происхождение которых он не может объяснить.

Однако обвинение не согласно с версией подсудимой о том, что данный гражданин оговаривает Оксану Мартынову.

В своей апелляционной жалобе Оксана Мартынова указала еще на несколько нестыковок и нарушений, якобы допущенных следствием. Так, по информации подсудимой, жена предполагаемого организатора схемы, допрошенная в качестве свидетельницы, впоследствии развелась с мужем и вышла замуж за сотрудника ФСБ, на основании материалов оперативно-разыскной деятельности которого было возбуждено уголовное дело. На этом основании госпожа Мартынова утверждает, что у свидетельницы были основания оговорить ее. Однако апелляционный суд указал на то, что сам по себе факт брака между свидетельницей и оперативником не является обстоятельством, указывающим на заинтересованность данных лиц в исходе дела.

Анна Перова, Краснодар