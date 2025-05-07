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Парад у дома

В Ростове поздравили ветерана ВОВ, которому в июне исполнится 100 лет

7 мая в Ростове-на-Дону ярко и по-военному поздравили с 80-летием Великой Победы ветерана Великой Отечественной войны и правоохранительных органов Петра Павловича Голышкина. Он родился 4 июня 1925 года. Мероприятие состоялось в рамках акции «Парад у дома Ветерана». В нем участвовали военнослужащие, юнармейцы, официальные лица и простые горожане. Подробности — в галерее «Ъ-Ростов».

Во время акции торжественным маршем прошел парадный расчет

Во время акции торжественным маршем прошел парадный расчет

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Во время акции торжественным маршем прошел парадный расчет

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

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