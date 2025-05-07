WhatsApp отправят компенсацию

Корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в России) добилась компенсации в $167 млн от израильского производителя шпионской программы. Суд Калифорнии признал компанию NSO Group виновной во взломе аккаунтов мессенджера WhatsApp. Иск подали еще в 2019 году. Как установил суд, NSO использовала программу Pegasus для получения доступа к данным почти 1,5 тыс. пользователей. Среди них журналисты, правозащитники, оппозиционеры и госслужащие из 20 стран, включая Саудовскую Аравию, Испанию и Мексику. Программа позволяла взламывать устройства без ведома пользователей, без перехода по вредоносным ссылкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

По словам эксперта Palo Alto Networks Дениса Батранкова, резонанс связан с тем, что борцы с преступностью сами оказались шпионами: «Можно было якобы сделать звонок через WhatsApp, а на самом деле во время звонка отправлялся специальный вредоносный код, который работал на мобильном телефоне и начинал следить за ним. Уязвимость называется Zero-Click, то есть когда человек вообще ничего не должен делать. Такой софт используется государственными группами, и возникает такая двойственность — его не запрещают, потому что он им нужен. Подобные уязвимости в смартфонах возникают постоянно. Например, "Лаборатория Касперского" рассказывала об "Операции Триангуляция". Тогда такую атаку использовали против смартфонов компании Apple, задействовав уязвимость в iMessage: отправляли сообщение, которое выполняло вредоносный код, и сотрудники компании оказывались, по сути, под несанкционированной слежкой. Здесь проблема в том, что официально абсолютно работающая компания работает как хакеры. У нас, у безопасников, есть этические правила. Если мы находим какую-то уязвимость, то мы должны об этом сообщать. В США даже такой закон есть. Соответственно, эта компания делает наоборот — находит уязвимость и начинает сразу же использовать ее для того, чтобы продавать специальный софт для взлома».

WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. СМИ сообщали, что власти США тоже платили израильской NSO. ЦРУ и ФБР перевели компании около $7,5 млн. Организация брала $7 млн за возможность одновременно следить за 15-ью устройствами, признался один из топ-менеджеров фирмы. Взлом за пределами страны стоил еще до $2 млн.

По мнению адвоката бюро «Коблев и партнеры» Владимира Слащева, в условиях текущей геополитической ситуации приговор вряд ли будет приведен в исполнение в ближайшее время. Впрочем, по его словам, и ранее израильские власти заступались за компанию: «В первую очередь следует отметить, что это решение является знаковым и уникальным, поскольку впервые израильская организация, занимающаяся созданием программного обеспечения, потерпела неудачу. Напомню, что в Израиле в принципе любая организация, которая занимается прямо или косвенно созданием программного обеспечения, — это подразделение израильской киберармии, до недавнего времени она была одной из самых мощных вооруженных киберармий мира. Будет ли это решение являться знаковым и прецедентным? Для мировой юриспруденции — безусловно, особенно для стран, где присутствует система прецедентного права. И, скорее всего, в ближайшем будущем мы увидим схожие победы. Но в условиях современной политической турбулентности я не думаю, что Израиль сиюминутно приступит к исполнению этого судебного решения суда Калифорнии. Вероятно, здесь будут задействованы инструменты внешней политики на межгосударственном уровне, чтобы комфортно и мягко для обеих сторон урегулировать этот спор на его финальной стадии».

В WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) уже пообещали направить компенсацию на поддержку цифровых прав. В 2021 году Apple также судилась с NSO Group, но позже отозвала иск. Тогда же Министерство торговли США внесло израильскую компанию в черный список.

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Валерия Калинина