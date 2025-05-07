Geely подкатывает к Zeekr

Geely хочет получить полный контроль над брендом Zeekr. Китайскому автоконцерну уже принадлежит 65% акций производителя премиальных электрокаров, но он собирается выкупить оставшуюся часть и вывести бумаги с Нью-Йоркской фондовой биржи. Бренд Zeekr отделился от Geely в марте 2021-го. Только в прошлом году компания провела IPO. С начала 2025-го капитализация Zeekr снизилась более чем на 20% из-за тарифной политики Дональда Трампа. Бренд не представлен в России официально, однако в апреле получил сервисного представителя в лице группы «Рольф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yulia Morozova / Reuters Фото: Yulia Morozova / Reuters

Может ли Zeekr начать поставки в Россию через дилеров, если вновь перейдет под крышу Geely? Автоэксперт Олег Мосеев считает, что это произойдет только при условии снижения санкционного давления: «Для них рынок Европы, США и Канады как раз приоритетный. Другое дело, что здесь может повлиять тарифная политика. Америка пока закрыта с точки зрения пошлин для китайского автопрома. В ЕС они тоже пока не дают возможности активно развиваться. Поэтому пока, думаю, в любом случае они будут смотреть на историю с санкциями больше, чем на перспективы консолидации активов. Дальше будет точно так же, как с корейскими производителями: как только будет возможность, понимая, что машины достаточно популярны в России, они прибегут».

По данным агентства «Автостат», Geely в апреле этого года занял четвертое место по продажам автомобилей в России, уступая Lada, Haval и Chery. Его доля рынка составляет 6,5%. При этом по сравнению с 2024 годом интерес к машинам бренда снизился более чем на 40%. Это один из худших показателей в сегменте новых легковых авто. В десятку популярных у россиян моделей входит только кроссовер Geely Monjaro. Если бренд захочет развивать в стране нишу чистых электрокаров, потребуется адаптировать модели под запросы российских автолюбителей, заметил главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Geely европейский рынок по-прежнему очень интересен, там в последнее время растет спрос на электромобили, подключаемые гибриды и в целом на электрифицированные машины. Они могут сделать какую-то специальную модель для России и других развивающихся рынков, которая была бы более доступна. Также можно создать какой-то специальный суббренд, тут уже их решение, каким они путем пойдут.

Для РФ с ее большими расстояниями между городами и морозами была бы особенно актуальна какая-нибудь специальная версия авто. Так, у BMW, допустим, она называлась Range Extender. То есть нужен не просто электромобиль, а электромобиль еще и с двигателем внутреннего сгорания, который работал бы как генератор и подзаряжал батарею в случае необходимости. Вот такая версия была бы, думаю, более интересна российским покупателям и, соответственно, имела бы больше шансов на отечественном рынке».

Продажи электромобилей в России за первые три месяца этого года упали почти на 70%. Однако бренд Zeekr остается самым популярным брендом на российском рынке новых электрокаров. По данным агентства «Автостат», на его долю в первом квартале 2025-го года пришлось больше трети продаж. Второе место у Avatr, замыкает тройку лидеров Evolute.

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Юлия Савина