В первом квартале СКЖД направила на охрану природы почти 30 млн рублей

В январе-марте 2025 года в границах Северо-Кавказской железной дороги было высажено более 1,2 тыс. деревьев и кустарников, которые, в частности, украсили особо охраняемые природные территории. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

В пресс-службе уточнили, что всего в первом квартале на природоохранную деятельность было направлено 29 млн руб.

Эти средства позволили снизить негативное воздействие на окружающую среду. Так, по сравнению с январем-мартом 2024 года на 4,9% было сокращено количество выбросов

в атмосферу загрязняющих веществ. Железнодорожники передали на утилизацию свыше 10 т. отходов бумаги, порядка 2 т. отходов пластика и около 100 кг отходов алюминия.

Ефим Мартов