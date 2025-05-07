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Стену Памяти открыли в Анапском индустриальном техникуме

В Анапском индустриальном техникуме состоялось торжественное открытие Стены Памяти. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В церемонии участвовали заместитель председателя городского Совета Владимир Пономарев, сотрудники техникума, ветераны МВД, педагоги, учащиеся и члены семей погибших военнослужащих.

Участники прикрепили к мемориалу фотографии фронтовиков и бойцов, павших в ходе специальной военной операции. Как знак глубокой признательности и почтения к защитникам Родины, у Стены Памяти ежедневно будет стоять почетный караул.

Ранее администрация Анапы сообщала, что муниципальные парковки города станут бесплатными в день празднования 80-летия Победы. Решение приняли для комфорта местных жителей и туристов, намеревающихся посетить праздничные события.

Анна Гречко

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