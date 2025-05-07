Центр микрохирургии угодил в картель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельное соглашение при продаже активов МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Федорова. В 2024 году подконтрольная ей компания «Протасово МГ», владеющая более чем 30 га земли в Подмосковье, была передана краснодарскому застройщику «Стройкомкраснодар». Но на торгах могла быть лишь создана видимость конкурентной борьбы. Если регулятор докажет нарушение, на покупателя могут наложить штраф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лазерная коррекция зрения в «Микрохирургии глаза» им. С.Н. Федорова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Лазерная коррекция зрения в «Микрохирургии глаза» им. С.Н. Федорова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ФАС нашла признаки картельного соглашения при продаже имущества ООО «Протасово МГ», говорится в сообщении службы. Эта структура ранее контролировалась одной из крупнейших российских офтальмологических клиник — МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Федорова. Но в апреле 2024 года она была продана ООО СЗ «Стройкомкраснодар» не менее чем за 83 млн руб. На торгах была создана видимость конкурентной борьбы, отметили в ФАС. Регулятор возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства. В Центре микрохирургии глаза и «Протасово МГ» “Ъ” не ответили. Оперативно связаться со «Стройкомкраснодаром» не удалось.

«Протасово МГ», согласно данным СПАРК, зарегистрирована в 2002 году в деревне Протасово под Мытищами и специализируется на управлении недвижимостью, следует из СПАРК.

В 2024 году выручка компании составила около 12 млн руб., немного снизившись год к году, а чистый убыток уменьшился с 9,5 млн руб. до 6,4 млн руб.

Согласно данным на сайте «Российского аукционного дома», проводившего торги по продаже компании, у «Протасово МГ» было десять участков земли в Мытищах и Дмитровском районе Подмосковья, общей площадью 3,6 га. Они предназначены для размещения складских комплексов, индивидуального жилищного строительства и проч. Также компании принадлежат 27 га сельхозугодий в Мытищах.

ООО СЗ «Стройкомкраснодар» зарегистрировано в Краснодаре в ноябре 2023 года, учредители — Людвиг Индоян, Рубен Хуршудян, Светлана Стоянко и Станислав Цакиров. В 2024 году компания получила убыток в 5,1 млн руб.

Сделка ранее уже привлекла внимание Генпрокуратуры.

В ноябре прошлого года ведомство потребовало признать результаты аукциона недействительными, вернув актив Центру микрохирургии. В декабре 2024 года иск был удовлетворен, а сделка — отменена. На время разбирательств 100% «Протасово МГ» и 94,85% в подконтрольном ей ООО «Славино» были под арестом. 30 апреля арбитражный суд Краснодарского края отменил эти меры, следует из его картотеки. Старший юрист Vegas Lex Илья Бочинин замечает, что суд применил одностороннюю реституцию: возврат произведен только «Микрохирургии глаза», «Стройкомкраснодар» назад деньги не получил.

Если ФАС докажет факт нарушений «Стройкомкраснодара», компании как юрлицу грозит оборотный штраф, говорит господин Бочинин. Его размер может составить до половины начальной стоимости предмета торгов, но не более четверти от оборота компании. ФАС, по его словам, также может направить материалы в правоохранительные органы для проверки. В данном случае сговор мог повлечь за собой извлечение дохода в крупном размере, более 80 млн руб., объясняет юрист.

Виктория Колганова