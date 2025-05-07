В Краснодарском крае начали принимать заявки на конкурс «Экспортер года»

В Краснодарском крае начался прием заявок на региональный конкурс «Экспортер года», где будут оценивать внешнеэкономическую деятельность компаний по итогам 2024 года. Мероприятие проводят в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

За последние четыре года число экспортеров на Кубани увеличилось на 43% и достигло около 2,4 тыс. предприятий. Более 80% компаний представляют сегмент малого и среднего бизнеса.

«Опыт прошлых лет подтверждает высокий уровень кубанских экспортно-ориентированных предприятий. Так, в 2024 году экспортеры Краснодарского края стали самыми активными участниками конкурса среди субъектов Южного федерального округа, заняв больше всего призовых мест»,— отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Участвовать в соревновании могут представители малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в регионе. В 2025 году определят победителей в четырех номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере готового продовольствия» и «Трейдер года».

Победитель получит возможность организовать индивидуальный стенд на международной выставке за рубежом. За второе место предусмотрен сертификат на приобретение авиабилетов или оплату проживания в рамках мероприятий Центра поддержки экспорта. Обладателю третьего места предоставят возможность изучения делового иностранного языка.

Лидеры регионального этапа смогут претендовать на участие в федеральном отборе на звание «Экспортер года». Подробная информация об условиях участия и сроках проведения конкурса доступна на официальном сайте краевого Центра поддержки экспорта.

Анна Гречко