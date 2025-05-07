В Черноземье 8 мая будет облачно и дождливо, от +5°С до +16°С

В четверг, 8 мая, в Черноземье в большинстве регонов ожидается облачность, местами будет дождь. Температура будет варьироваться от +5°C до +16°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируют облачную погоду, небольшие осадки, температура до +8°C. Днем будет облачно, температура поднимется до +16°C.

В Воронеже на протяжении суток будет облачно. Ночью ожидается дождь, температура опустится до +8°C, днем потеплеет до +16°C, ожидаются кратковременные дожди.

В Курске ночью прогнозируется облачность, температура воздуха опустится до +5°C. Днем ожидается облачность с прояснениями, без осадков, воздух прогреется до +14°C.

В Липецке ночью ожидают небольшой дождь при облачной погоде, до +5°C. Днем будет облачная погода, без осадков, до +16°C.

В Орле на протяжении суток осадков не ожидается. Ночью будет облачно, температура опустится до +4°C. Днем воздух прогреется до +13°C, ожидается переменная облачность.

В Тамбове ночью будет дождь, прогнозируется до +5°С. Днем ожидается кратковременный дождь, воздух прогреется до +16°С. На протяжении суток ожидается облачная погода.

Ульяна Ларионова