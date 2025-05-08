В Казани, Зеленодольске и Высокогорском районе Татарстана реконструируют и построят объекты водоснабжения и канализации. Начальная стоимость контракта составляет 752 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане реконструируют сети водоснабжения и канализации за 752 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане реконструируют сети водоснабжения и канализации за 752 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Казани запланирована реконструкция трех канализационных коллекторов: от ул. Воровского, д. 3 до ул. Гагарина, д. 16; от ул. Рихарда Зорге до ул. Братьев Касимовых, д. 74; а также от ул. Михаила Миля до ул. Воровского, д. 1. Кроме того, в столице республики реконструируют водопровод от ул. Театральная, д. 13 по ул. Касаткина до ул. Федосеевская.

В Высокогорском районе построят сети водоснабжения в селе Шигали. В Зеленодольске предусмотрена реконструкция сетей водоотведения от жилого дома по проспекту Строителей, № 32.

Все работы планируется завершить до декабря 2025 года. Финансирование работ будет осуществляться из бюджета Республики Татарстан. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Анар Зейналов