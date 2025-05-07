Легионер «Локомотива» Рихард Паник вернулся к тренировкам

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Рихард Паник вернулся к тренировкам после полученной травмы. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

7 мая Паник впервые вышел на лед после 23 апреля. Напомним, что в тот день состоялась седьмая и последняя игра серии четвертьфинала «Локомотива» и «Авангарда». В середине второго периода Рихард Паник и форвард ярославцев Байрон Фрэз столкнулись. После чего Паник упал, а затем покинул лед с посторонней помощью. Впоследствии его прооперировали.

Рихард Паник пропустил полуфинальную серию с «Салаватом Юлаевым». «Локомотив» вышел в финал, где сыграет с челябинским «Трактором». Первый матч назначен на 13 мая, в ходе последней пресс-конференции главный тренер железнодорожников Игорь Никитин отмечал, что от «усиления» в виде Рихарда Паника и Байрона Фрэза, травмированного по ходу серии с уфимцами, «не отказались бы», но «загадывать» не стал.

Алла Чижова