В Свердловской области выявили 42 поддельные банкноты за 2025 год

В банковской системе Свердловской области в первом квартале 2025 года было обнаружено 42 фальшивые банкноты и монеты на общую сумму более 138 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Наиболее часто подделывают купюры номиналом 5 тыс. руб. образца 1997 года (25 штук) и 1 тыс. руб. (11 штук). Кроме того, были выявлены две поддельные купюры номиналом 2 тыс. и 500 руб. и четыре поддельные монеты.

«Чтобы проверить признаки подлинности банкноты, необходимо воспользоваться правилом трех “П”: банкноту нужно потрогать, посмотреть на просвет и покачать, глядя на нее под острым углом»,— посоветовали в уральском банке. Эти способы помогут отследить рельефность, перфорацию и цветопеременные элементы.

По статистике банка, чаще всего фальшивые купюры выявляют при инкассации торговых точек.

Полина Щуцкая