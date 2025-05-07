В Сочи будут судить застройщика, обвиняемого в обмане 33 дольщиков

В Сочи перед судом предстанет 66-летний застройщик, обвиняемый в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы. По версии следствия, в период с 2009 по 2015 год он совместно с четырьмя сообщниками под предлогом строительства многоквартирных домов в Хостинском районе привлек средства от 33 граждан, сообщает пресс-служба городского УВД.

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Общая сумма причиненного ущерба составила 34 млн руб. Реализация проектов, в которые вкладывались дольщики, так и не была начата.

Мошенническая схема была раскрыта оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю. На протяжении примерно четырех лет фигурант находился в федеральном розыске, однако впоследствии был задержан и доставлен на территорию края. Расследование завершено, материалы переданы в суд. Сообщники обвиняемого ранее уже осуждены и отбывают реальные сроки заключения.

Вячеслав Рыжков