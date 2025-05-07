В Арбитражном суде рассмотрят спор между ростовским автовокзалом и минтрансом

В Арбитражном суде Ростовской области рассмотрят три апелляционные жалобы по делу о переносе маршрутов с пригородного ростовского автовокзала на автовокзал «Центральный». Соответствующее определение опубликовано в картотеке дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что в спор между компанией «Ростдонавтовокзал» и минтранспорта региона включились еще три компании: «АТП «Донское», «ТК «Система» и «Меркел Бус». Так, «АТП «Донское» занимается перевозками пассажиров по маршруту Ростов-на-Дону- Новочеркасск, «Меркел Бус» выполняет рейсы в Зимовники, Волгодонск и Заветное, а «ТК «Система» осуществляется рейсы в станицу Багаевская, хутора Елкин и Арпачин.

В 2024 году министерство транспорта региона издало приказы о переносе части межгородских маршрутов на новый автовокзал. Компании расторгли договоры с Ростдонавтовокзалом и заключили их с автовокзалом «Центральный». Суд первой инстанции признал законными приказы минтранса, с чем перевозчики оказались не согласны.

Разбирательство в апелляционном суде назначено на 20 мая 2025 года.

Мария Хоперская