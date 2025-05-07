В Белореченске подросток на питбайке сбил насмерть пенсионерку на переходе

В Белореченске шестнадцатилетний подросток на питбайке сбил насмерть пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Инцидент произошел 7 мая около 14:00 по мск. Двигаясь по ул. Ленина на питбайке, несовершеннолетний совершил наезд на 65-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.

По информации правоохранительных органов, водитель ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством без соответствующих прав. Также известно, что в отношении родителей подростка составлялись материалы за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения.

Анна Гречко