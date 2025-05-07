Акции Uber упали на 5% после публикации квартальной отчетности

Компания Uber Technologies опубликовала результаты первого квартала. Чистая прибыль составила $1,8 млрд, в то время как в первом квартале 2024 года у компании был чистый убыток в размере $654 млн. Между тем выручка компании, хоть и выросла в годовом выражении на 14%, оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков LSEG — $11,5 млрд против $11,62 млрд. После публикации отчетности акции компании упали на 5%.

Показатели в крупнейших подразделениях Uber показали хороший рост. Объем заказов в сервисе доставки еды Uber Eats вырос на 15%, до $20,38 млрд, в сервисе такси — на 13% и достиг $21,18 млрд, пользователи заказали 3,04 млрд поездок (рост на 18%). Число активных пользователей услуг сервисов компании выросло на 14%, до 170 млн в месяц.

Алена Миклашевская