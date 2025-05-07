Трудоустроили условно

Суд в Москве вынес приговор бывшим первому заместителю министра образования и науки Валентине Переверзевой и проректору РАНХиГС Максиму Назарову по делу о мошенничестве. Как установил суд, фигуранты похитили порядка 50 млн руб., в том числе благодаря фиктивному трудоустройству сотрудником министерства в РАНХиГС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый заместитель министра образования и науки Валентина Переверзева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший первый заместитель министра образования и науки Валентина Переверзева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Никулинский райсуд столицы вынес приговор бывшим первому заместителю министра образования и науки Валентине Переверзевой и проректору РАНХиГС Максиму Назарову, обвиняемым в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, они похитили порядка 50 млн руб., в том числе благодаря фиктивному трудоустройству сотрудником министерства в РАНХиГС.

Судья Константин Дубков признал фигурантов виновными и приговорил к четырем годам условно, а также назначил каждому штраф 500 тыс. руб.

Отметим, что изначально фигурантами расследования, проводимого ГСУ ГУ МВД, являлись экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывший ректор ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (Шанинка) Сергей Зуев, а также экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко (муж замминистра), исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова и директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов. Свою вину подсудимые признали, однако гособвинением было заявлено, что в ходе следствия удалось установить далеко не всех участников хищения. Дело в отношении неустановленных лиц было выделено в отдельное производство, затем в нем появились и установленные фигуранты — Максим Назаров и Валентина Переверзева.

В марте 2024 года Никулинский райсуд приговорил Марину Ракову к пяти годам колонии общего режима и штрафу 900 тыс. руб. Евгений Зак получил четыре с половиной года условно, Сергей Зуев — четыре года условно, Максим Инкин — три с половиной года условно и штраф 600 тыс. руб., Артур Стеценко и Кристина Крючкова — по три года условно, Иван Федотов — три года в колонии.

Как утверждало следствие, во время работы в должности замминистра Марина Ракова добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который она возглавляла.

В первом эпизоде дела речь шла о хищении 21,3 млн руб., выделенных Минпросвещения в рамках реализации федеральных проектов «Образование» и «Учитель будущего». Эта сумма, по данным следствия, была похищена через ФНФРО, который заключил два договора с Шанинкой на выполнение различных исследований, отчеты по которым были фальсифицированы. Остальные эпизоды касаются незаконного получения фигурантами зарплаты и фиктивного трудоустройства 13 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук и ФНФРО, которые являются структурными подразделениями РАНХиГС.

Ефим Брянцев