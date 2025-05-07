В Самаре восстановлено водоснабжение более 2,5 тыс. домов

Завершены ремонтные работы на водоводе в Куйбышевском районе Самары. К 16:00 в среду, 7 мая, холодное водоснабжение 277 многоквартирных и 2590 частных жилых домов было восстановлено. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Холодную воду отключили в среду в 8:35. На пульт оперативных служб поступила информация об утечке на водоводе ХВС диаметром 700 мм на улице Старо-Набережной, 2А. Специалисты выяснили, что она произошла из-за повреждения сварочного шва.

На место выехали две бригады и около десяти спецмашин «РКС-Самара». Они провели сварку участка и опрессовку трубы. После этого подача воды была восстановлена.

Георгий Портнов