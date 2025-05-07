В Татарстане возбуждено уголовное дело о мошенничестве против 9 жителей Казани, которые похитили комбикормовую продукцию птицеводческого комплекса на сумму 14 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане завели уголовное дело на мошенников, похитивших комбикорм на 14 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане завели уголовное дело на мошенников, похитивших комбикорм на 14 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Соучастники мошенничества оставляли на складе часть продукции и доставляли покупателям неполный объем заказа. Несколько из них работали на заказчика, помогая сообщникам проходить контрольное взвешивание поставленной продукции.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) направили в суд.

Дарья Сайфиева