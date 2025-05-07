Посольство РФ потребовало отменить в Берлине запрет символики ко Дню Победы

Посольство России в Берлине заявило, что считает решение властей Германии запретить демонстрацию 8–9 мая флагов России и символики, связанной с Днем Победы, унижением человеческого достоинства. Диппредставительство рекомендовало отменить эту меру.

«Запреты направлены на ограничение неотъемлемого права потомков советских воинов-освободителей, неравнодушных жителей германской столицы, иностранных граждан достойно отметить 80-ю годовщину разгрома нацизма, почтить память павших в Великой Отечественной войне»,— говорится в сообщении. В диппредставительстве считают, что все желающие должны иметь возможность почтить память погибших, независимо от политической ситуации.

Власти Германии запретили демонстрацию символики Дня Победы на советских воинских мемориалах в берлинском Трептов-парке и районах столицы Тиргартене и Панкове. В них захоронены десятки тысяч советских людей, подчеркивает посольство. К атрибутике относится красное знамя Победы, флаг СССР и георгиевская ленточка. Также запрещается исполнять советские песни и марши военных лет, а также появляться на мемориалах в исторической военной форме. Похожие ограничения полиция Берлина уже вводила в 2024 и 2023 годах.