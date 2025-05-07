В Самару после капремонта поступили обновленные вагоны метро

В самарское метро вернулись после капитального ремонта три обновленных вагона. Они поступили в электродепо «Кировское». Об этом сообщает муниципальное предприятие «Самарский метрополитен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года Самарский метрополитен имени Росовского объявил аукцион по поиску подрядчика для ремонта трех вагонов подвижного состава с продлением срока службы. Начальная цена контракта составили почти 221,8 млн руб.

Договор предусматривал обновление одного вагона метро модели 81-714.0 и двух – модели 81-717.0. Работы должны были быть выполнены до 31 июля 2025 года. Контракт действует до конца августа.

Георгий Портнов