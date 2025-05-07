В Анапе законсервируют центр помощи птицам на Пионерском проспекте

После анализа работы центров помощи птицам в рамках ликвидации ЧС в Анапе законсервируют центр на Пионерском проспекте в санатории «Полярные зори». Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

С января 2025 года в Анапе работали два основных центра помощи и реабилитации птиц. Один в Витязево на ул. Жемчужной, второй — на Пионерском проспекте в Анапе.

«Важно, что центр на Пионерском проспекте именно консервируют. Как отмечают специалисты, в настоящее время в рамках ликвидации ЧС наработан большой опыт по оказанию помощи птицам и при необходимости, второй центр помощи и реабилитации пернатых сможет восстановить свою работу в короткие сроки»,— уточнили в краевом оперштабе.

В среднем за день в каждый из центров поступало от 1 до 4 птиц, пострадавших от нефтепродуктов. В настоящий момент в двух центрах содержится 55 пернатых. В связи с тем, что резкого увеличения количества пернатых не ожидается, свою работу продолжит центр на ул. Жемчужной в Витязево, оборудованный всем необходимым для реабилитации пострадавших птиц.

Алена Воробьева