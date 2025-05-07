Приезжего в Сочи задержали за повреждение 10 машин

В Сочи задержан 51-летний житель Чувашии, повредивший более десяти автомобилей, припаркованных на улице Дагомысской. По информации пресс-службы УВД города, инцидент произошел, когда фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения — мужчина использовал палку, чтобы разбивать стекла машин. Нарушителя оперативно задержали сотрудники патрульно-постовой службы Центрального отдела полиции.

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В отношении фигуранта составлен административный протокол. В настоящее время проводится проверка, устанавливается сумма причиненного ущерба владельцам пострадавших транспортных средств.

Анна Гречко