В Анапе будут судить организатора двух подпольных нарколабораторий

В 2023 году 35-летний мужчина организовал в Анапе группу из семи человек, которая занималась синтезом мефедрона. Оперативники изъяли из двух подпольных лабораторий в пригороде Анапы около 1 547 кг наркотиков и 300 литров прекурсоров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Организатор и лидер преступной организации скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск. Трансграничные передвижения подозреваемого отследили через каналы Интерпола.

В мае 2024 года мужчину задержали в Армении, а в феврале 2025 года экстрадировали в Россию. Фигуранта дела подозревают по ч. 2 ст. 228.3, ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков). Организатору грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Уголовное дело в отношении еще шести участников преступной организации расследовано и в октябре 2024 года было направлено в суд. Один из фигурантов скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. Его дело выдвинуто в отдельное производство.

Саркис Айвазян