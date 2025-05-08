На капремонт школ и детских садов в Татарстане направят 293,7 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт ряда школ и детских садов направят более 293,7 млн рублей. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Планируется отремонтировать Сатышевскую среднюю школу в Сабинском районе Татарстана почти за 27 млн рублей. Заказчиком работ выступает «Главстрой Республики Татарстан». Источник финансирования — бюджет региона.

Также запланирован капремонт в ряде школ и детских садов всех районов Казани. Больше всего учреждений (21) отремонтируют в Советском районе. Заказчиком является Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города. Дороже всех обойдется капремонт школы № 120 в Московском районе за 27,9 млн руб. Денежные средства выделят из бюджета Казани.

Диана Соловьёва