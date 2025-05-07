В Ставрополе открыта регистрация на благотворительный забег «Зеленый марафон»

В 60 городах России, включая Ставрополь, 31 мая состоится ежегодный «Зеленый Марафон» — масштабный семейный праздник с забегами и развлекательными мероприятиями. Регистрация на благотворительное спортивное событие в краевой столице открыта до 26 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Цель марафона — привлечь внимание к проблемам инклюзивного образования. Участникам предлагают несколько дистанций: взрослые и подростки могут выбрать забег на 4,2 км или Северную ходьбу на 2,1 км, для детей 7-13 лет организованы дистанции по 500 м.

«Уже в двенадцатый раз подряд Ставрополь становится частью всероссийского "Зеленого Марафона" Сбера. В прошлом году на ставропольский этап Марафона пришли более 2,5 тыс. человек, в субботу 31 мая ожидаем еще большую активность»,— комментирует управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

Ожидается, что в этом году суммарно марафон соберет более 130 тыс. человек.

Тат Гаспарян