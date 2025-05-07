В Анапе законсервируют центр помощи птицам на Пионерском проспекте

С 12 мая в Анапе приостанавливает работу центр помощи птицам, расположенный на территории санатория «Полярные зори» на Пионерском проспекте. Соответствующее решение было принято Оперативным штабом Краснодарского края по ликвидации чрезвычайной ситуации по итогам анализа работы инфраструктуры за более чем два месяца. Рассматривались показатели загруженности учреждений, их техническое оснащение, а также рекомендации орнитологов, включая мнения специалистов по сезонной миграции, сообщили в оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Речь идет не о полном закрытии учреждения, а о его консервации — при необходимости центр сможет оперативно возобновить деятельность. В рамках ликвидации ЧС накоплен значительный опыт по реабилитации птиц, и его при необходимости можно будет мобилизовать. С начала года в Анапе функционировали два профильных учреждения: одно в Витязево на улице Жемчужной, второе — в черте города. По данным специалистов, в среднем каждый из центров принимал от одного до четырех пострадавших от нефтепродуктов пернатых в сутки.

На сегодняшний день на содержании остаются 55 птиц, из которых порядка 30 — в консервируемом центре. В последние недели сотрудники центров регулярно выпускают в природную среду восстановленных особей. Согласно оценке орнитологов, в ближайшей перспективе не ожидается резкого роста числа пострадавших птиц, в связи с чем работа одного, более оснащенного центра на Жемчужной сочтена достаточной. Он продолжит функционировать до завершения полной реабилитации всех содержащихся пернатых.

Вячеслав Рыжков