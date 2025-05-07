В Ростовской области расходы на развитие культуры и туризма сократили на 17%

В Ростовской области на реализацию госпрограммы «Развитие культуры и туризма» в первом квартале 2025 года потратили 1,2 млрд руб., хотя запланированная сумма составляет 7,3 млрд руб. О снижении расходов на 16,8% сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что госпрограмма состоит из нескольких проектов: «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (предусмотрено в 2025 году более 186 млн руб.), «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (179,5 млн руб.), «Развитие культуры» (2,6 млрд руб.).

Также более 4 млрд руб. предусмотрено на создание условий для развития культуры, свыше 54 млн руб. запланировано на создание условий для развития туризма. Еще 201,8 млн руб. предусмотрели на обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры.

Мария Хоперская