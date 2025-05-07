В Ялте восстановили электроснабжение после утренней энергоаварии

Энергетики восстановили подачу электроэнергии жителям Ялты, Массандры и села Виноградное, где утром 7 мая произошло аварийное отключение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУП «Крымэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным предприятия, без электроснабжения остались около 3,5 тыс. человек. Причины отключения не уточняются. Сейчас подача ресурса полностью восстановлена.

Отключение затронуло несколько населенных пунктов Ялтинского городского округа. Специалисты оперативно провели аварийно-восстановительные работы.

Анна Гречко