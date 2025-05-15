Уступая место пассажирам

Сегодня Московский метрополитен празднует 90-летие. Вместе с круглой датой столичного метро следует отметить и изменение концепции его работы. Раньше подземка существовала в основном для города, но последнее десятилетие развивается для человека, и в центре внимания теперь пассажир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Московского метрополитена Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

С ветки на ветку

Московский метрополитен начал работу в мае 1935 года, когда была запущена его первая, построенная за три с половиной года очередь из 13 станций. Идея о запуске в Москве подземной железной дороги появилась за полвека до того. Так, с 1875 по 1930 год было представлено как минимум пять проектов строительства. Однако к работам решили приступить лишь после исторической пробки 6 января 1931 года, когда в столице на день встал весь транспорт: от трамваев до извозчиков. Как вспоминал первый секретарь столичного горкома партии Лазарь Каганович, затор подвиг его к докладу на партийном пленуме о том, что расширение трамвайной сети не решит транспортной проблемы, а вот сооружение метрополитена станет «главным средством… для быстрых и дешевых людских перевозок». Первая очередь метрополитена включала в себя 11,5 км линий. Поездка между конечными станциями (от «Сокольников» до «Парка культуры» или «Смоленской» — поезда шли с ответвлением) занимала 21 минуту 30 секунд. Это было вшестеро быстрее, чем на трамвае тех лет.

С развитием подземки власти стали гордиться количеством открываемых новых станций, наращивая темпы стройки для роста в первую очередь именно этого целевого показателя. За первое десятилетие было открыто 22 станции (в том числе «Киевская» и первый в СССР метромост — Смоленский). В 1941–1950 годах появилось 13 станций, к 1960 году — еще 21 станция, к 1970-му — плюс еще 31. Другим подтверждением успешности возведения подземки стала общая протяженность линий. Целевые показатели по ее увеличению фигурировали в пятилетних планах развития страны. Так, в 1960-х метростроевцы проложили 58 км путей, в 1970-х — 52,8 км, а в 1980-х сдали лишь 46,5 км линий.

Но обычного горожанина всегда интересовало не общее количество станций подземки и километраж, а лишь две станции — по соседству с домом и работой. Именно поэтому столичными властями в 2013 году была принята концепция развития метрополитена, предполагающая строительство станций во всех районах Москвы, в том числе и в новых. Общий отчетный километраж, в свою очередь, уступил место показателям близости метро к жилым кварталам. Так, транспортную доступность жителей юго-востока столицы улучшила новая Некрасовская линия. Были продлены Сокольническая, Люблинско-Дмитровская и Замоскворецкая линии. Появились Солнцевская и Троицкая ветки, которые сделали удобнее поездки для жителей запада и юго-запада города. Со строительством новых линий и продлением ранее существующих метро пришло в Троицкий и Новомосковский административные округа.

Число москвичей в пешей доступности от станций рельсового каркаса, по оценкам городских властей, выросло с около 70% в 2010 году до более чем 90% в 2025-м. Темпы строительства при этом никуда не делись и даже были порой куда выше былых стахановских. Так, с 2010 года количество станций в Москве выросло почти в 1,7 раза — со 182 до 302 (включая Московское центральное кольцо). Во времена СССР потребовалось почти 40 лет, чтобы построить такую сеть.

Кольцевое движение

Строительство второй очереди метрополитена в 1937–1938 годах проходило под девизом «Создадим дворец для народа!» По этой причине убранство таких новых станций, как «Театральная» или «Площадь Революции», стали отличать помпезность и торжественность. В 1939 году проект станции «Маяковская» художника Александра Дейнеки и архитектора Алексея Душкина даже получил гран-при Всемирной выставки в Нью-Йорке. Апофеозом такого подхода и архитектурного ампира стало строительство Кольцевой линии метрополитена в 1950-х. На 12 станциях можно найти смальтовые панно, скульптуры, монументальную живопись и даже окаменелости древних обитателей морей в полу. Самой величественной, по оценкам Музея транспорта Москвы, стала «Комсомольская», оформленная как просторный зал, украшенный мраморными колоннами с резными капителями, массивными люстрами и лепниной на потолке. Расположенная на площади трех вокзалов станция должна была стать в советские времена своего рода вратами в Москву. Неудивительно, что многие пассажиры спускались в метрополитен как в прекрасный храм.

Однако теперь столичные власти концентрируются не на величественном облике, а в первую очередь на метро как удобном сервисе для пассажиров. С этой целью, например, в марте 2023 года было запущено движение по самой протяженной (70 км на момент запуска) кольцевой линии метрополитена в мире — Большой кольцевой линии (БКЛ), которая соединила 34 района Москвы.

Открытие этой ветки, а также Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) дало возможность горожанам строить альтернативные маршруты поездок на метрополитене, которые десятилетиями проходили исключительно через загруженные центральные станции, и в часы пик пассажирам не всегда легко удавалось войти в вагон. Сейчас поездки стали быстрее и комфортнее, появились десятки новых удобных пересадок, а в метро не осталось перегруженных перегонов. Благодаря БКЛ, МЦК, МЦД и новым радиальным линиям метро сократилось время в пути, разгрузилась Кольцевая и радиальные линии. При этом московское метро осталось одним из самых красивых: почти 50 его станций признаны объектами культурного наследия России.

Социальные маршруты

В советские годы забота о людях с ограниченными возможностями не была приоритетной задачей в развитии метрополитена. Но времена изменились. Столичные власти уже больше десятилетия реализуют политику, помогающую свыше 1 млн маломобильных москвичей использовать транспорт с комфортом. Так, в 2013 году в Московском метрополитене был открыт Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП): инспекторы стали сопровождать нуждающихся в помощи пассажиров в метро, наземном транспорте и на МЦК. Сотрудники ЦОМПа могут помочь маломобильным пассажирам с нарушением слуха, зрения или функций опорно-двигательного аппарата добраться до социальных центров, культурных и образовательных учреждений, поликлиник и больниц — для этого разработано более 330 маршрутов. С 2013 года инспекторы сопроводили пассажиров 1,3 млн раз.

В Московском метрополитене реализованы и другие важные социальные инициативы. Так, работают три склада забытых вещей (на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр»). Сервис адаптируется под требования времени: проверить, попала ли вещь на склад, пассажир может с помощью звонка в контакт-центр «Московский транспорт» или через мобильное приложение «Метро Москвы». С 2021 года в метро вместе с фондом «Поиск пропавших детей» работает проект «Потерялся? Не уходи!». На станциях метро и МЦК бросаются в глаза наклейки с персонажами «Московского транспорта», которые «рассказывают» юным пассажирам, что делать, если они потерялись, и к кому обратиться за помощью. Благодаря проекту более 40 потерявшихся в метрополитене детей удалось вернуть родителям.

Места для своих

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Московского метрополитена Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Одним из первых впечатлений многих детей советского времени, попавших в Москву, был громыхающий вагон метрополитена. Летом в таком вагоне было зачастую жарко и душно, да и сам поезд просто вез людей до нужной станции. Сейчас в вагонах с кондиционерами есть дополнительные поручни, предусмотрены места, где можно поставить чемодан, коляску или велосипед, во время поездки можно узнать новости и зарядить телефон.

С 2010 года городские власти закупили более 4,8 тыс. новых вагонов, их средний возраст снизился почти вдвое (с 20 до 12 лет). Сегодня в метро курсируют поезда шести типов: «Номерной», «Русич», «Ока», «Москва», «Москва-2020» и самые современные российские составы «Москва-2024». В прошлом году метро получило 288 вагонов серии «Москва-2024», в 2025-м планируется получить еще 272 таких же. Речь о составах c огромными ЖК-дисплеями, увеличенными дверями (с системой противозажатия), двумя кондиционерами на вагон, 368 USB-зарядками и межвагонными переходами шириной 1,6 м.

Доля новых вагонов в подземке с 2010 года выросла почти вшестеро (примерно с 13% до 76%). У столицы уже сейчас один из самых молодых парков поездов метро в сравнении с ЕС и США. Но в столичной мэрии рассчитывают, что в 2030 году доля новых поездов в метрополитене будет составлять уже около 90%.

В настоящее время на Большой кольцевой линии идет подготовка к запуску беспилотного поезда метро. Инновационную технологию в 2025 году будут испытывать на составе «Москва-2020»: на первом этапе поезд будет двигаться без пассажиров, искусственный интеллект обеспечит разгон и торможение состава, закрытие и открытие дверей на станции. При этом в кабине будет находиться машинист для контроля за работой системы. Для организации беспилотного движения на БКЛ запустят сеть пятого поколения (5G), которая должна обеспечить сверхбыструю связь. В дальнейшем беспилотную технологию начнут внедрять на других линиях метрополитена.

Доступная навигация

В советское время Московский метрополитен принято было поругивать за то, что ориентироваться в нем могут лишь местные жители. Приезжим даже приходилось закупать, например, крошечные календарики, на одной из сторон которых была нанесена нечитабельная схема линий подземки. Сейчас любой гость города, даже не понимающий по-русски, может легко найти дорогу в подземке до нужной станции или эскалатора. Так, с 2013 года столичные власти внедряют новый стандарт навигации, который охватывает не только метрополитен, но и весь городской транспорт. На навигационных элементах появились единые графические элементы. Для указателей разработали единые правила оформления и шрифт. Была внедрена система нумерации входов и выходов станций метрополитена. Последняя стала одним из самых значимых нововведений в системе навигации: благодаря такой нумерации пассажиры могут находить нужный выход со станции даже в незнакомом районе. Сейчас в метро размещено более 10 тыс. элементов навигации, разработано 15 видов указателей.

В метро пересмотрели подход к звуковому сопровождению и информированию. От коммерческой аудиорекламы в метрополитене отказались, а все станции метро, МЦК, МЦД и остановки наземного транспорта стали объявляться голосами дикторов «Московского транспорта». Более того, для столичного транспорта была создана отдельная система звуков и мелодий в едином стиле. Создание такого аудиобренда позволяет пассажирам, например, по мелодии определять смысл информационных сообщений еще до диктовки текста и фокусировать внимание перед озвучиванием информации. А в 2014 году в метрополитене появились стойки «Живое общение», где пассажир может спросить о нужном маршруте или выходе со станции. Сейчас в системе метро работает более 30 таких стоек, а за прошедшее десятилетие их сотрудники проконсультировали пассажиров более 5 млн раз.

В августе 2024 года столичный мэр Сергей Собянин представил еще одну новинку — цифровую станцию, объединяющую привычные сервисы с новыми технологиями. На станции «Марьина роща» Большой кольцевой линии установлены цифровые указатели, позволяющие быстро обновлять контент на навигационных элементах и информировать пассажиров об изменениях работы транспорта. На платформе станции подсветка подсказывает месторасположение более свободного вагона, а вмонтированные в светильники мини-проекторы транслируют на эскалаторный свод полезную информацию. Кроме того, на интерактивных экранах станции работает виртуальный помощник Александра, объединивший функции чат-бота и сотрудника стойки «Живое общение».

В итоге система навигации метрополитена превратилась из разрозненных указателей в одну из самых больших и современных навигационно-информационных систем в мире. Инфраструктура готова к открытию новых объектов, например к строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Санкт-Петербург.

Быстрый платеж

В 1970–1980-е годы попасть в столичный метрополитен, как известно, можно было «за пятак». Монета в пять копеек просовывалась в щель турникета подземки, обеспечивая проход к эскалаторам. В 1990-е годы пятикопеечную монету на какое-то время заменили жетоны, а затем билеты, приобрести которые можно было долгое время только в кассе. Сейчас тратить время на очередь в кассу необязательно: пассажир имеет возможность оплатить проезд дома, на работе или в дороге, днем, вечером или ночью.

Сейчас городской метрополитен выступает одним из мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда. Попасть в подземку горожане могут по карте «Тройка» (в том числе виртуальной), банковской карте, оплате через Систему быстрых платежей, по карте москвича, биометрии, бумажному единому билету и с покупкой проездного документа в кассах и билетных автоматах.

Валентин Федоров