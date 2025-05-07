В России признали нежелательным чешский фонд расследовательской журналистики

Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Содружество журналистов-расследователей» (Sdruzeni investigativnich novinaru — Fond 19/29) на территории РФ. В ведомстве считают, что чешский фонд сосредоточен «на очернении России» — дискредитации ее политики и руководства страны.

Фонд связан с тремя нежелательными организациями, указано в пресс-релизе Генпрокуратуры. Он, по утверждению надзора, входит в нежелательную «Глобальную сеть журналистов-расследователей» (США), является членом нежелательного «Форума гражданского общества Россия — ЕС», а также сотрудничает с нежелательной организацией «Сетевое объединение журналистов расследователей», которая была создана на Украине.

Создатели фонда утверждают, что цель организации заключается в создании условий для беспрепятственной работы журналистов, а также в содействии им при проведении журналистских расследований. Это указано в уставе организации, сообщила Генпрокуратура.