Потребители разошлись по парикмахерам

Барберы стали лидерами бьюти-индустрии по уровню зарплат, которые разгоняются дефицитом кадров среди таких специалистов и спросом на их услуги. Кроме того, добавляют эксперты, мужчины готовы все активнее инвестировать в свой внешний вид. Не хватает индустрии и мастеров ногтевого сервиса и эпиляции, в то же время среди бровистов и косметологов, напротив, наметилась высокая конкуренция, сдерживающая рост их доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средний размер зарплаты барберов в марте 2025 года в России составил 85,5 тыс. руб. в месяц, увеличившись год к году на 17,4%, подсчитали в сервисе автоматизации Yclients (занимается в том числе расчетом зарплат). Этот рост аналитики называют самым заметным в бьюти-индустрии. Доход специалистов по ногтевому сервису за год вырос на 11,5%, до 58,7 тыс. руб. в месяц, косметологов — на 6,2%, до 55,3 тыс. руб., бровистов — всего на 3,3%, до 45,5 тыс. руб.

Согласно «Авито Работе», средний размер зарплатного предложения в бьюти-сфере в России за год прибавил 9%, до 65,5 тыс. руб. в месяц по итогам марта.

Для барберов ставка при этом увеличилась на 17%, до 112,7 тыс. руб., мастеров ногтевого сервиса и наращивания ресниц — на 7%, до 81,3 тыс. руб. и 70,3 тыс. руб. соответственно. Согласно «Авито Работе», средняя зарплата мастера эпиляции выросла на 13% год к году, составив 49,2 тыс. руб. по итогам первого квартала. Количество вакансий за год выросло более чем в два раза.

Рост зарплат барберов связан с высоким спросом на их услуги, говорит президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова. Эксперт замечает, что мужчины стали активнее инвестировать во внешний вид и поход к барберу: для них это нередко сервис-ритуал, за который клиенты готовы платить больше. Мужчины в среднем также стригутся чаще женщин, добавляет она. В «Авито Работе» отмечают, что число вакансий барберов в первом квартале выросло в 2,1 раза год к году. В индустрии красоты в целом показатель прибавил 79%.

Высокая активность обеспечивает общий рост рынка. Согласно Росстату, в январе—марте объем предоставленных населению парикмахерских и косметологических услуг вырос на 22% год к году, до 75,1 млрд руб. В «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных) отмечают, что в январе—марте количество чеков в салонах красоты выросло на 4% год к году, несмотря на высокую базу. Этому способствует опыт пользования бьюти-услугами, поддерживаемый ростом предложения и различными инструментами его продвижения, считают аналитики.

С ростом спроса в последние несколько лет салоны красоты стали смелее поднимать цены, получив возможность повышать зарплаты, поясняет основатель сети салонов «Персона» Игорь Стоянов.

На рынке, по его словам, сейчас не хватает высококлассных мастеров. В январе—марте 2025 года средний чек в салонах красоты вырос на 14% год к году, до 2,1 тыс. руб., уточнили в «Платформе ОФД».

Хотя зарплаты тех же барберов разнятся в зависимости от региона. Например, в Москве, по данным Yclients, специалисты в марте зарабатывали в среднем 118,8 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 83,3 тыс. руб. Год к году показатели выросли на 16,6% и 18,9% соответственно. Для сравнения, в Краснодаре ставка составила всего 63 тыс. руб. в месяц, прибавив за год 11%.

Руководитель салона Celebrity Яна Яковлева замечает, что нехватка специалистов прослеживается также среди мастеров ногтевого сервиса. Им салоны, по ее словам, также повышают зарплаты. С другой стороны, косметология, по мнению Ляльи Садыковой, переживает избыток «непрофильных» специалистов — без медицинского образования и соответствующих лицензий. Среди бровистов сейчас сильная ценовая конкуренция, которую обостряет низкий потолок среднего чека, отмечает она. Это сдерживает рост заработка таких мастеров.

В HeadHunter говорят, что, борясь с общим дефицитом специалистов в бьюти-сфере, работодатели стали лояльнее относиться к мастерам без опыта работы. Так, в январе—апреле 2025 года на таких специалистов приходилось 17% вакансий, год к году показатель вырос на 1,2 процентного пункта.

Большое количество коротких и доступных курсов для мастеров маникюра, бровистов, лэшмейкеров, визажистов дает бьюти-индустрии довольно много желающих попробовать себя в этой сфере, отмечают в HeadHunter. Но качество полученного ими образования, по мнению аналитиков, часто невысоко. Решают эту проблему салоны за счет самостоятельного обучения сотрудников. Игорь Стоянов добавляет, что многие специалисты сейчас начинают обучаться не по своему профилю — например, мастера маникюра становятся бровистами.

Дарья Андрианова