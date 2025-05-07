Концерт в филармонии, танец на площади и экскурсия в квартире

В предстоящие длинные выходные ростовчане и гости города смогут посетить концерт «Судьба человека», увидеть танец «Катюша» в исполнении 1418 участников или отправиться на экскурсию в дореволюционную квартиру. А еще можно запланировать поход в кино, театр и на выставку. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

8 мая в 18:00 концертный зал Ростовской филармонии приглашает на концерт «Судьба человека», посвященный 80-летию Победы и 120-летию со дня рождения Михаила Шолохова. Это музыкально-литературная композиция по знаменитой повести с участием симфонического оркестра, солистов филармонии и народного казачьего хора. Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

9 мая в 18:00 в Музыкальном театре состоится концерт «Песни великой Победы». Оркестр, хор и солисты театра исполнят мелодии и песни, которые всегда были с солдатами, помогали преодолевать трудности, поднимали боевой дух и вселяли веру в Победу. Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

10 мая в 19:00 на площадке ресторана «Ани» исполнитель Ваграм Вазян выступит с концертом «Любовь и боль». Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

11 мая в 18:00 в клубе Lave состоится концерт Icegergert — «трэп-легионера творческого объединения GAZ из Санкт-Петербурга». Как пишут организаторы, треки этого исполнителя «залетели в чарты всех музыкальных стримингов и захватили вертикальные видео». Стоимость билетов — от 3700 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

8 мая в 19:00 в Ростовском молодежном театре — спектакль «Дорогая Елена Сергеевна»». Эту пьесу Людмила Разумовская написала в 1980 году. Произведение, по которому был поставлен одноименный фильм, шокировало современников подростковой жестокостью, картинами мрачного будущего школьников и их родителей. И спустя 45 лет тема актуальна. Стоимость билетов — от 1300 руб. (12+)

9, 10, 11 мая в 19:00 на сцене театра «Человек в кубе» покажут спектакль «Юля, Зина, Вера Лопухова и Марфа из Ростова». Он, уверены в театре, соткан из хрупких нитей человеческих чувств — любви, дружбы, стремления к высоким идеалам. Но сквозь эту ткань проступает суровая реальность 40-х годов ХХ века. Стоимость билетов — от 1400 руб. (12+)

10 мая в 18:00 на сцене Ростовского государственного музыкального театра — балет «Лебединое озеро». Его Петр Чайковский создал более 140 лет назад. Сегодня этот балет считается одним из самых популярных в мире. Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

11 мая в 18:00 в Музыкальном театре дадут оперу Александра Бородина «Князь Игорь». Это бессмертная история о чести, мужестве и духовной силе русского народа. Администрация театра обещает масштабные декорации, костюмы той эпохи, мощные голоса и яркие сцены.Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В большие выходные в кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли» и «Кинополис Парк» состоятся показы новой фантазийно-приключенческой картины «Очи». Сюжет: девочка Юрай я родилась на гористом острове посреди океана. Там водятся дикие звери, но самыми опасными считаются загадочные существа. Однажды Юраия находит в лесу потерявшегося детеныша и решает вернуть его родителям. Стоимость билетов — от 450 руб. (12+)

Еще одна премьера — военная драма «В списках не значился». В 1941 году лейтенант Коля Плужников приезжает в Брест. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата даже не успевают зачислить в личный состав: в четыре часа утра началась война. Стоимость билетов — от 430 руб. (12+)

Также среди киноновинок фильм «Финал». 12 августа 2012 года выставочный центр «Эрлс-Корт» в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры на чемпионате по волейболу среди мужских команд. Сборной России, никогда не бравшей «золото» на мировых состязаниях, противостоит сборной Бразилии, у которой и яркие победы, и преданные фанаты. Многим кажется, что результат игры предопределен. Стоимость билетов — от 350 руб. (16+).

Есть среди майских премьер и приключенческая лента «Легенды наших предков». Сюжет: репортер из Екатеринбурга оказывается в затерянном в тайге селении, где слышит предание о владыке леса. Вернувшись домой, журналист начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Стоимость билетов — от 450 руб. (12+).

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Чем еще можно заняться

8 мая в 17:00 состоится экскурсия «По дореволюционному музею-квартире с чаепитием». За чашечкой ароматного чая и с выпечкой от «хозяйки квартиры» модно стать участником «светской беседы о жизни и быте людей XIX века», о моде, обычаях и культуре того времени. Стоимость — 3000 руб. (6+)

9 мая в 9:30 на площади перед Донским государственным техническим университетом пройдет «парад студентов-курсантов». По сути, это — военно-патриотический фестиваль с конкурсами, выставками и показательными выступлениями. Кульминацией праздника станет танец под легендарную «Катюшу». Его исполнят 1418 участников, по количеству дней Великой Отечественной войны. Вход свободный (6+)

9 мая с 10:00 до 18:00 в Донской государственной публичной библиотеке будет проходить фотовыставка «Победа в лицах». В экспозиции — портреты ветеранов и их потомков. Вход свободный (6+)

10 и 11 мая в 12:00 в резиденции «Эмбарго» начнется фестиваль «Мода на экологию». Основная цель — экологическое просвещение и сбор средств на ликвидацию последствий экологических катастроф в регионе. В программе — выставки, ярмарки, мастер-классы для детей и взрослых. Стоимость участия — 1000 руб. (6+)

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