Мадуро первым из мировых лидеров встретился с Путиным в дни празднования Победы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро стал первым из мировых лидеров, кто встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным в преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне. Венесуэльский лидер прибыл в российскую столицу в ночь с 6 на 7 мая.

«Владимир Путин и Николас Мадуро обсуждают текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической и культурно-гуманитарной сфере, обмениваются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня»,— говорится в сообщении, размещенном на официальном портале Кремля.

Днем 7 мая лидеры двух государств встретились в Большом Кремлевском дворце. В пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры начались с беседы лидеров в узком составе. С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, помощник президента Юрий Ушаков и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Венесуэльскую сторону представляют вице-президент по вопросам обороны Владимир Падрино Лопес, глава МИДа Иван Эдуардо Хиль Пинто, вице-президент по вопросам коммуникации, культуры и туризма Фредди Альфред Назарет Ньяньес Контрерас, а также министр транспорта Рамон Веласкес Арагуян.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что по итогам переговоров главы делегаций подпишут Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Москвой и Каракасом. Договор будет охватывать области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения, культуры, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Соглашение также затрагивает вопросы глобальной и региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизма, борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма.

Анастасия Домбицкая