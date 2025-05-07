В Самаре на «Ночь музеев» оперный театр представит песни и произведения ко Дню Победы

Артисты Самарского академического театра оперы и балета выступят с программой «Нам нужна одна Победа». Концерты состоятся на малой сцене театра 10 и 11 мая в 15:00 (MSK+1). Эта же программа будет представлена в рамках акции «Ночь музеев» 17 мая в 20:00. Об этом сообщается на сайте театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Концертная программа будет посвящена празднованию 80-летия Великой Победы. В ней заняты солисты оперы, артисты балета, хора и оркестра театра. Они исполнят песни военных лет, а также классические произведения на эту же тему.

Премьера программы «Нам нужна одна Победа» состоялась на малой сцене театра оперы и балета 4 мая. Перед публикой выступили заслуженные артисты Самарской области Татьяна Гайворонская и Георгий Цветков, а также Евгения Бумбу, Ярослав Кожевников, Иван Пилюкшин, Диля Шагеева, Иван Волков, Иван Григорьев, Ренат Латыпов, Анна Костенко, Давид Погосян, Роман Николаев, Елена Марченко, Максим Сударев, Софья Цимбал и Александр Слесарев. Хореографические номера исполнили заслуженные артисты Самарской области Вероника Землякова и Дмитрий Пономарев.

Георгий Портнов