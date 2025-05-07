Ярославские власти объяснили ограничение мобильного интернета

В Ярославской области временные ограничения работы сервисов оплаты и мобильного интернета введены для обеспечения безопасности в преддверии праздничных мероприятий. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль

Жители Ярославля 6 мая начали сообщать о неработающем мобильном интернете, проблемах с безналичной оплатой в магазинах и общественном транспорте. Тогда в министерстве региональной безопасности сообщили, что «в регионе действуют временные ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА».

В правительстве области дополнили, что меры предприняты для обеспечения безопасности в период празднования Дня Победы.

«Соблюдение мер безопасности – на особом контроле, тем более там, где традиционно проходят самые масштабные мероприятия»,— сообщил министр региональной безопасности Сергей Гаврилов.

К настоящему моменту в регионе есть затруднения при записи к врачам онлайн, поэтому жителям рекомендуют записываться по телефону через регистратуру. Все сетевые магазины принимают безналичную оплату в обычном режиме. Пока есть проблемы с интернет-доставкой. Решением этого вопроса сейчас занимаются, сообщили в правительстве области.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», из-за ограничений работы мобильного интернета может не работать система оплаты в общественном транспорте, в этом случае штраф за безбилетный проезд не накладывается.

Напомним, что утром 7 мая губернатор Михаил Евраев сообщил о нейтрализации трех беспилотников на подлете к областному центру.

Алла Чижова