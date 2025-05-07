Мадуро: дружба Венесуэлы с Россией прошла испытание временем

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что дружба Венесуэлы и России прошла испытание временем. Об этом он сказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«Мы смогли вывести наши отношения на высокий уровень»,— сказал господин Мадуро, отметив, что со времен нахождения у власти Уго Чавеса дружба между Москвой и Каракасом прошла испытание временем (цитата по «РИА Новости»).

На переговорах Владимир Путин и Николас Мадуро обсуждают перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры также обмениваются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что по итогам переговоров главы делегаций подпишут Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Москвой и Каракасом. Договор будет охватывать области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения, культуры, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Соглашение также затрагивает вопросы глобальной и региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизма, борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву с официальным визитом в ночь с 6 на 7 мая. В российской столице он примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Анастасия Домбицкая