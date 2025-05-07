В горах Сочи 72-летний пенсионер установил два рекорда по банджи-прыжкам

Книга рекордов России зафиксировала сразу два достижения 72-летнего экстремала Михаила Панова в горах под Сочи. Об этом сообщил спортсмен в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаил Панов Фото: Telegram-канал Михаил Панов

По официальным данным, пенсионер установил мировой рекорд, совершив 800 прыжков на банджи за рекордно короткий срок — 9 лет, 1 месяц и 10 дней (всего 3,3 тыс. дней). Этот результат был достигнут в период с 9 марта 2016 года по 19 апреля 2025 года. Также он зафиксировал второй рекорд за наибольшее количество прыжков, посвященных Дню Победы.

«Неописуемые чувства и ощущения переполняют внутри, самое главное — чувство ответственности, что я смог довести все до конца. Это очень тяжело еще и на физическом уровне. 72 года, это не 27 лет. Но как я уже говорил ранее, если я поставил цель, буду к ней идти до конца»,— прокомментировал господин Панов в своем Telegram-канале.

Житель Москвы посвятил экстремальный марафон 80-летию Великой Победы, завершив его раньше намеченного срока. В каждый полет он брал знамя Победы, чтобы почтить память героев.