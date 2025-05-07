Во Владикавказе возведут новый жилой микрорайон к 2035 году

Инвестор построит жилой микрорайон на 2,5 тыс. квартир во Владикавказе к 2035 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Строительством будет заниматься ООО "Фортуна"»,— пояснил представитель ведомства.

В новом районе часть жилья выделят для участников федеральной программы «Жилье для российской семьи», нацеленной на повышение доступности жилплощади для граждан страны. Помимо квартир, комплекс включит нежилые помещения площадью около 12 тыс. кв. м.

Проект обеспечит создание примерно 100 рабочих мест. В пресс-службе отметили, что предпринимательство в регионе развивается благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Николай Аксенов